Grassani: "Ricorso Osimhen? Siamo fiduciosi. Immobile prese un solo turno di squalifica!"

L'avvocatoMattia Grassani che si occuperà del ricorso della squalifica di Osimhen è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla situazione riguardante l'attaccante nigeriano:

"Siamo fiduciosi e contiamo di poter restituire Osimhen al Napoli in vista della sfida di campionato contro la Juventus. L'episodio dello scorso anno di Ciro Immobile è un esempio che aiuta la compagine azzurra, considerando anche che l'attaccante biancoceleste a differenza del 9 azzurro, si trovava disteso a terra e ha colpito l'avversario".

"Il fatto che Immobile sia stato sanzionato già con una sola giornata non rende differente il caso, dimostra anzi come quel comportamento debba essere derubricato. Se in una fattispecie simile vengono date due giornate, qualche criterio di uniformità non ha funzionato. C’è una sbavatura nell’applicazione della sanzione. Quello che conta, da valutare, riguarda il fatto che il gesto di Osimhen è per liberarsi di un avversario!"