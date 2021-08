UFFICIALE - Due giornate di squalifica per Osimhen! Il Napoli farà ricorso

Dopo diverse ore di attesa, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito agli episodi della prima giornata di campionato. Un turno particolarmente nervoso, come testimoniano le sette espulsioni totali inflitte. Tra queste, quella di Osimhen, che al 23' della partita contro il Venezia ha tirato una manata ad un avversario ed è finito anzitempo sotto la doccia.

Dopo la partita sono state molte le speculazioni circa il numero di giornate che la punta azzurra avrebbe rischiato di saltare. Ora, però, la decisione ufficiale del Giudice Sportivo non lascia spazio ad alcun tipo di dubbio: Osimhen sarà squalificato per le prossime 2 giornate "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco". In più, 5.000 euro di ammenda al calciatore.

L'attaccante nigeriano, dunque, salterà le partite contro il Genoa e la Juventus. La società azzurra presenterà nelle prossime ore un ricorso per ridurre la squalifica.