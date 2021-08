Spalletti vorrebbe trattenere Ounas, ma un club di Ligue 1 si fionda su di lui

Rientrato dal prestito al Crotone, Adam Ounas si sta giocando tutte le sue carte per rimanere in azzurro e pare anche aver definitivamente convinto Spalletti, che vorrebbe puntare su di lui.

La situazione si fa però complicata poiché, attualmente, gli unici giocatori appetibili sul mercato sono proprio l'algerino e Manōlas. A Spalletti, come ribadito più volte, non dispiacerebbe affatto una loro permanenza, fatto che però chiuderebbe le porte all'arrivo di qualunque altro giocatore (se non si vende, non si compra).

Su Ounas, secondo Il Corriere dello Sport, si intensifica l'interesse del Marsiglia, che vorrebbe portarlo in Ligue 1. In ogni caso, a sette giorni dalla fine del mercato tutto può ancora succedere.