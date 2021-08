Mpasinkatu sicuro: "Koulibaly si sta convincendo a finire la carriera a Napoli"

Durante la trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Malu Mpasinkatu, direttore sportivo ed esperto di calcio africano ed internazionale. Si è soffermato sui calciatori africani in forza al Napoli, ed in generale sulla partita di ieri con il Venezia e le voci di mercato attorno ad Amrabat. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Osimhen? Spalletti lo sta stimolando e ha visto un Osimhen in clima campionato fin dal primo giorno di ritiro. Ieri ha commesso un’ingenuità, ma fa parte del suo percorso di crescita. Sono errori che non deve più fare, ma si vede anche tutta l’energia che ci mette. Quest’anno vuole ripagare la fiducia essendo protagonista in campo".

"La prestazione difensiva? Spalletti vuole una squadra attenta che non faccia regali. La difesa mi è sembrata ben registrata, anche giocatori che non erano più prime scelte, come Mario Rui, hanno fatto una buona partita. Quando è uscito Osimhen la squadra ha avuto ancora la spinta grazie alla maggiore qualità rispetto al Venezia".

"Koulibaly? Sorprende i suoi detrattori, balza alle cronache quando sbaglia mezza partita. E’ un difensore tra i migliori al mondo, sul suo impegno ci si può mettere la mano sul fuoco nonostante le voci di mercato. Si sta convincendo di finire la carriera al Napoli".

"Amrabat? Al Verona ha fatto benissimo, mentre alla Fiorentina no. Però tutti i giocatori che sono andati negli ultimi due anni a Firenze non sono esplosi, perché i Viola sono una squadra in costruzione. Se sta bene è un buon centrocampista, va bene per il modulo di Spalletti e per la forza fisica che manca un po’ alla squadra. Lui ha questa qualità oltre ad avere buoni piedi, può essere quindi una valida alternativa”.