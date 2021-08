L'ex obiettivo di mercato del Napoli libera il pallino di Giuntoli: le ultime

Secondo le informazioni raccolte da TMW, pare imminente l'approdo di Lucas Torreira alla Fiorentina. Il centrocampista ha deciso di tornare finalmente in Italia (aveva salutato la Sampdoria il dieci luglio 2018), accettando la corte della Fiorentina.

Corteggiato anche dal Napoli, è sempre più probabile che l'uruguaiano arrivi in prestito dall'Arsenal per una cifra tra gli 1,5 e 2 milioni, con diritto di riscatto a fissato sui 15. La vera notizia per i tifosi azzurri, tuttavia, è un'altra.

Questa operazione, infatti, potrebbe liberare dalla Fiorentina Sofyan Amrabat, sia per fare cassa - dato lo sforzo rilevante a livello economico per Torreira - sia per liberare un posto nella zona nevralgica.

Con l'Atalanta defilata per gli screzi sulla vicenda Zappacosta, non può che essere il Napoli a partire in pole position per il centrocampista marocchino.