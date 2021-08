Più Olympiakos che Torino per Manolas: il Napoli vuole cederlo per puntare un centrocampista!

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli parlando degli ultimi aggiornamenti degli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

"Il Napoli vuole una mezzala di lotta e di governo, ecco perché possiamo escludere Pjanic e inserire Amrabat. Da qui al 31 agosto il Napoli può cedere qualche giocatore, penso a Manolas che può andare più all'Olympiakos che al Torino, con il quale c'è stato un colloquio, ma ha uno stipendio alto. Per tornare in Grecia sarebbe disposto a spalmare l'ingaggio, non so se farebbe lo stesso per il Torino.

Il Napoli aspetta un'offerta vicina ai 10 milioni cash per Manolas dall'Olympiakos. Dopodiché gli azzurri avrebbero la possibilità di proporre un prestito oneroso da 2 milioni, ma senza obbligo di riscatto, per Amrabat".