Genoa-Napoli, da oggi in vendita i biglietti per il settore ospiti! Orari, prezzi e modalità d'acquisto

Archiviato l'esordio vincente contro il Venezia, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento. Domenica 29 agosto (ore 18.30), infatti, il Napoli sarà ospite del Genoa al Ferraris. Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, questo è quello che si legge dal sito ufficiale del Napoli:

"In ottemperanza alla vigente normativa, i biglietti del Settore Ospiti per la gara Genoa CFC – SSC Napoli, in programma domenica 29/08/2021 alle ore 18.30, potranno essere acquistati attraverso il circuito Ticketone. L’acquisto potrà avvenire online al seguente link www.sport.ticketone.it.

Sarà possibile acquistare i tagliandi da martedì 24 (dalle ore 14, ndr) sino alle ore 19 di sabato 28 agosto. Per l’acquisto del tagliando e l’ingresso allo stadio è necessario presentare un documento d’identità in corso di validità. Non sono previste limitazione alla vendita. Il costo del tagliando del settore ospiti è di € 25 Intero, € 15 Ridotto U.16 (più diritti di prevendita).

Ricordiamo che, per entrare allo stadio, è necessario essere possessori del Green Pass e indossare sempre una mascherina di tipo almeno chirurgica. Sono esentati dall’obbligo di presentazione del Green Pass i bambini sotto i 12 anni compiuti.