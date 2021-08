L'ex Napoli Vitale: "Parlai con Amrabat di Napoli, ma preferì Firenze"

Durante la trasmissione Highlights, su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex giocatore del Napoli Luigi Vitale. Il terzino ha svelato un retroscena della stagione 2019/2020, quando giocava nel Verona con l'obiettivo azzurro Sofyan Amrabat. Di seguito le sue parole:

"Parlai con Amrabat due anni fa della possibilità Napoli, ma mi disse che la sua famiglia preferì andare a Firenze".

"In un centrocampo a due è il migliore in Italia".

Il marocchino fu acquistato nel 2019 dai veneti per 3,5 milioni, dove disputò un'ottima stagione, tanto da farsi acquistare dalla Fiorentina addirittura a gennaio, dopo appena sei mesi in Serie A.

22 milioni di euro che però non hanno portato in toscana il giocatore ammirato in gialloblù, zero reti o assist nelle 31 presenze in viola nella passata stagione.