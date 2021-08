OSIMHEN SQUALIFICA - Victor Osimhen è stato l'uomo chiave del pre stagione del Napoli; il nigeriano, è stato ed è tuttora uno dei punti cardine del Napoli di Luciano Spalletti.

Dopo gli otto gol segnati nel precampionato, il pomeriggio magico con una doppietta contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena, è arrivata anche la nota amara nella prima di campionato contro il Venezia: l'espulsione.

L'arbitro Aureliano giudica la manata del nigeriano al 23', come una violenta reazione nei confronti di Heymans ed espelle Osimhen. Il VAR non interviene perché il fallo c'è e l'intensità è valutata dallo stesso direttore di gara in campo.

Osimhen squalifica: quante giornate rischia il nigeriano?

Tutto dipenderà dal referto dell'arbitro Aureliano: con l'aiuto della tecnologia è lampante la mano aperta di Osimhen sulla faccia dell'avversario e non chiusa a pugno come magari può esser stata la percezione in campo.

La differenza tra le due infrazioni è che un pugno chiuso sarebbe costato almeno tre giornate al nigeriano mentre la mano aperta potrebbe scagionare il numero 9 partenopeo con una sola giornata di squalifica.

Quest'ultimo caso sarebbe quello in cui tutti i tifosi del Napoli sperano, dato che alla terza di campionato c'è già il big match con la Juventus al quale non si può arrivare impreparati al netto dei due punti di vantaggio già ottenuti sui bianconeri fermati a Udine.

A giornata di campionato conclusa, si attende soltanto la decisione del giudice sportivo ed il Napoli spera di non dover ingoiare il primo boccone amaro di questa stagione.

