Il Napoli, insieme a tante altre squadre italiane e non, aveva seguito Lucas Torreira per gran parte di questa sessione estiva. Nessuna però aveva ancora tentato l'affondo, nonostante il centrocampista uruguaiano avesse già espresso la sua volontà di lasciare l'Arsenal.

Come riportato dal giornalista di Sky, ed esperto di mercato, Gianluca di Marzio, alla fine è stata la Fiorentina la prima a tentare con decisione l'affondo. Decisiva la volontà del classe '96 di tornare in Serie A, campionato dove era esploso con la maglia della Sampdoria, per poi passare ai Gunners appunto nel 2018.

Accordo già trovato tra le società sulla base di un prestito annuale di 1,5 milioni, con diritto di riscatto fissato sui 15. Già domani potrebbe essere la giornata del suo arrivo a Firenze.