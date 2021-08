Bagarre per Messias: non solo il Milan, ci sono stati contatti anche con il Napoli! I dettagli

Mancano sempre meno giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato, con il Napoli che è ancora alla ricerca di rinforzi da immettere in rosa. La società è alla ricerca di un centrocampista e in serata pare ci siano stati sviluppi in tal senso.

Infatti, secondo quanto rivelato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, nelle ultime ore ci sono stati contatti per provare a capire se ci siano i margini per arrivare a Messias del Crotone. Il calciatore potrebbe prendere il posto in squadra attualmente occupato da Gianluca Gaetano, diretto alla Cremonese.

Su Messias nelle ultime ore c'è stato anche il forte interesse del Milan che è alla ricerca di un calciatore con le sue caratteristiche.