L'ex tecnico Agostinelli su Amrabat: "Spalletti avrà dato il suo assenso, sarebbe un buon acquisto"

Nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex tecnico del Napoli, ed ora commentatore tv, Andrea Agostinelli. Ha parlato della partita di ieri contro il Venezia e anche delle voci di mercato che vorrebbero gli azzurri interessati ad Amrabat. Di seguito le sue parole:

"Nella gara di ieri c’è stata saggezza ed esperienza. Contro il Venezia ho visto la pazienza della squadra di non perdere la testa dopo l’espulsione. Il veleno? Non dovrebbe mai mancare a nessuna squadra, non si può vincere solo di tecnica e di fino.

"Amrabat? A Firenze non ha fatto bene, però le qualità fisiche di questo giocatore si conoscono, potrebbe fare bene. Sicuramente Spalletti ha dato il suo assenso, a Verona ha dimostrato le sue qualità e sicuramente sarebbe un buon acquisto".