Ziliani non ha dubbi: "Napoli da Scudetto già un anno fa, passare da Gattuso a Spalletti è un enorme upgrade"

Paolo Ziliani, noto giornalista, ha detto la sua sulla stagione del Napoli attraverso il proprio profilo Twitter. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ritenevo la rosa del Napoli da scudetto già un anno fa. Non essendo cambiato nulla, non cambio opinione: credo anzi che passare da Gattuso a Spalletti sia stato un enorme upgrade e che le 9 sconfitte in campionato di un anno fa saranno solo un lontano ricordo".

