Sta per andare via, ma ci sarà contro il Venezia

I più attenti avranno notato la presenza di Gianluca Gaetano nella lista dei convocati per la prima partita di campionato del Napoli contro il Venezia.

Il centrocampista azzurro però, si appresta ad andare nuovamente in giro in prestito, con la Cremonese che ancora una volta è pronta ad accoglierlo a titolo temporaneo per un'altra stagione. Dunque la sua convocazione è da ritenersi necessaria unicamente per le numerose assenze all'interno della rosa azzurra e non come indizio per la permanenza.