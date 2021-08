Paolo Zanetti commenta la sconfitta: "Esordire contro una squadra come il Napoli era proibitivo"

L'allenatore del Venezia Paolo Zanetti commenta ai microfoni di Canale21 la sconfitta dei suoi ragazzi contro il Napoli di Spaletti.

"Sono vent'anni che non siamo in Serie A, ciò vuol dire che abbiamo molta strada da percorrere. Per rimanerci sarà necessario un grande lavoro da parte di tutti.

Iniziare il campionato fuori casa, contro una squadra che lotta per lo scudetto come il Napoli, era difficilissimo. Non dimentichiamo poi che ci mancavano otto titolari, che per una realtà come la nostra non sono pochi. In ogni caso, non dobbiamo cercare alibi. Chi è andato in campo ha dato tutto, ma a mio avviso poteva e doveva fare meglio.

Per quanto riguarda il mercato, io e il direttore stiamo facendo il massimo in base alle nostre risorse. Il tempo in Serie A è poco e dobbiamo fare di tutto per amalgamarci e per inserirci velocemente (ci sono tanti ragazzi stranieri che devono ancora imparare bene la lingua ad esempio). Nonostante tutto, cerchiamo di preparare al meglio la prossima partita.