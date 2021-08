Non solo Insigne, offerte da 25 milioni di euro per l'azzurro: la risposta del Napoli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Lorenzo Insigne non è l'unico esterno azzurro oggetto del mercato. Anche Matteo Politano è stato molto richiesto, con numerose offerte che sono arrivate alla corte di Aurelio De Laurentiis.

In particolare, negli ultimi giorni al Napoli sono arrivate offerte comprese tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma la società ha già rispedito tutto al mittente ed ha fatto sapere che non accetterà alcun tipo di offerta per l'ex Inter.

Venerdì c'è stato anche un incontro con l'agente del calciatore per ribadire la piena fiducia della società nei suoi confronti ed iniziare a delineare un discorso per il rinnovo di contratto, in scadenza comunque solo nel 2024.