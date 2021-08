Napoli, ci sarà un solo acquisto da qui alla fine del calciomercato

Come riportato dal quotidiano Il Mattino nella sua edizione odierna, il Napoli chiuderà il calciomercato con un altro acquisto.

Spalletti ha chiesto solo un secondo, nonché ultimo, colpo di mercato, ossia "un mediano in grado di portare corsa e grinta".

L'addio di Bakayoko, unito all'infortunio di Demme, ha lasciato una lacuna che va assolutamente colmata nella zona nevralgica del campo.

I possibili nomi sul piatto sono cinque, uno fattibile, il secondo il sogno, gli altri solo suggestioni.

Il Napoli non può investire sul mercato in entrata, quindi Giuntoli è in cerca di occasioni, per questo il nome favorito è Grenier, essendo svincolato.

A sorpresa uno dei candidati è Miralem Pjanic, il bosniaco è praticamente fuori rosa al Barcellona, e se i blaugrana pagassero metà dello stipendio l'affare potrebbe decollare.

Gli altri tre nomi sono Berge dello Sheffield United, Thorsby della Sampdoria e Zakaria del Borussia Monchengladbach.