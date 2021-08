Napoli e Getafe parlano di Mathias Olivera: c'è solo un modo per sbloccare l'affare

Dopo aver visto l'obiettivo Emerson Palmieri sfumare inesorabilmente, vista la rapida chiusura con il Lione per il terzino italo-brasiliano, il Napoli è tornato a monitorare altri profili già considerati in questa sessione di mercato. È tornato in auge, nelle ultime ore, il nome di Mathias Olivera, uruguaiano del Getafe.

Secondo Il Mattino, l'affare adesso diventa possibile, poiché gli spagnoli sembrerebbero averlo offerto ancora al Napoli interessato, visto l'arrivo del polacco Jakub Jankto della Sampdoria. C'è una sola pecca da sistemare nella possibile trattativa: il Napoli non intende acquistare il calciatore per motivi noti, mentre il Getafe chiede 10 milioni di euro per il ragazzo. La strada giusta per concludere sarebbe solo l'apertura al prestito con diritto di riscatto per Olivera.