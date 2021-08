Nuovo tentativo per il terzino sinistro: rifiutata la proposta di prestito del Napoli! I dettagli

Il Napoli continua la ricerca di un terzino sinistro che possa completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Sfumato Emerson Palmieri, passato al Lione, la dirigenza partenopea ha rivolto le proprie attenzioni su un altro obiettivo.

Infatti, secondo secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli avrebbe chiesto nuovamente informazioni al Getafe per Matias Olivera. Il club spagnolo, però, non accetta la formula del prestito e chiede 10 milioni per la cessione a titolo definitivo. Solo un'eventuale cessione di Ounas o Manolas potrebbe cambiare gli equilibri.