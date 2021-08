Ferrara nel post partita: "Bello il sostegno ad Insigne dopo il primo rigore. Il capitano è stato bravissimo"

Nell'immediato post partita, Ciro Ferrara ha analizzato la prestazione del Napoli, che ha esordito superando per 2-0 l'ostacolo Venezia.

"Il Napoli ha sofferto subito dopo l'espulsione e anche per il cambio di assetto tattico. Tuttavia, gli azzurri hanno esperienza e si sono saputi adattare, poi con il secondo rigore la partita si è aggiustata. Nel complesso, è stata una vittoria meritata.

La grande differenza è stata nell'esperienza: il Napoli ne ha da vendere, anche in momenti complicati della partita come dopo l'espulsione di Osimhen. Vanno comunque fatti i complimenti al Venezia, perché non si è snaturato e ha mantenuto i propri principi di gioco.

Voglio aggiungere che c'è un grande legame tra la squadra e il pubblico: in particolare, è stato bellissimo il sostegno ad Insigne dopo il primo rigore sbagliato. Tecnicamente, è andato a calciare aprendo un po' troppo il piatto, però è un errore che ci può stare. È stato bravissimo ad avere il coraggio di ritornare sul luogo del delitto e trasformare il secondo: non è sempre scontato che accada.

Politano gli ha dato un bacio in fronte in occasione del secondo rigore, magari era quello il segreto! Scherzi a parte, quello azzurro è un grande gruppo, e questa ne è un'ulteriore dimostrazione"