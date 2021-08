Boga ha chiesto la cessione al Sassuolo: un club di Serie A piomba su di lui

Jeremie Boga, calciatore seguito dal Napoli ormai da anni, sembra essere in uscita dal Sassuolo dopo aver chiesto la cessione al club neroverdi.

Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, Lotito e Tare avrebbero individuato in lui il profilo giusto per sostituire Correa e dare a Sarri un altro esterno d'attacco. Continueranno nel corso dei prossimi giorni i contatti con il club emiliano per provare ad imbastire l'affare.