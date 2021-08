UFFICIALE - Sono 21 i convocati del Venezia: Zanetti recupera il portiere Maenpaa

Il Venezia, in occasione della sfida con il Napoli allo stadio Maradona, ha diramato la lista dei calciatori convocati per il match. Sono 21 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Zanetti, con i veneti che recuperano in extremis il portiere Maenpaa dato in bilico nelle scorse ore.

La lista dei convocati

Portieri: Bruno Bertinato, Luca Lezzerini, Niki Maenpaa.

Difensori: Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Tyronne Ebuehi, Cristian Molinaro, David Schnegg, Michael Svoboda.

Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Jacopo Dezi, Luca Fiordilino, Nicolas Galazzi, Daan Heymans, Dor Peretz, Tanner Tessmann.

Attaccanti: Francesco Di Mariano, Francesco Forte, Dennis Johnsen, Ottar Karlsson, Arnor Sigurdsson.