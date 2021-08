NAPOLI VENEZIA PROBABILI FORMAZIONI - Riparte il campionato di Serie A con il Napoli atteso dall'impegno contro il Venezia allo stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre hanno, ovviamente, ambizioni diverse in stagione. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno l'obiettivo di tornare in Champions League, i neopromossi allenati da Paolo Zanetti cercano fin da subito punti utili per la zona salvezza.

Per quanto riguarda il Napoli, mister Spalletti recupera Lozano che figura nella lista dei convocati: il messicano partirà dalla panchina vista la condizione non ancora ottimale. Per quanto riguarda i ballottaggi, Manolas appare in vantaggio su Rrahmani, mentre a metà campo Elmas garantisce più dinamismo ed è favorito su Fabian Ruiz. In attacco tutto confermato con Politano, Osimhen e Insigne dal primo minuto. Occhio ad Adam Ounas pronto a subentrare dalla panchina dopo l'ottima precampionato.

Il Venezia di Paolo Zanetti invece arriva al Maradona con varie assenze. Aramu, Mazzocchi, Modolo e Vacca non saranno del match per squalifica. Risultano indisponibili per infortunio Ala-Myllymaki e Lezzerini, mentre il nuovo acquisto Okereke non ha ottenuto in tempo il transfer per poter esordire contro i partenopei.

NAPOLI VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Ospina, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli, Fabian Ruiz, Palmiero, Machach, Lozano, Ounas, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam e Mertens. Squalificati: -.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Heymans; Sigurdsson, Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Bertinato, Svoboda, Molinaro, Tessmann, Dezi, Fiordilino, Karlsson, Busio, Bjarkason, Galazzi, Di Mariano. Indisponibili: Ala-Myllymaki, Lezzerini, Okereke. Squalificati: Aramu, Mazzocchi, Modolo, Vacca.

NAPOLI VENEZIA, L'ARBITRO

ARBITRO: Aureliano di Bologna

Guardalinee: Imperiale e Bercigli

Quarto Uomo: Cosso

Var: Di Paolo

Avar: Peretti

TV: Dazn