Il Napoli annuncia lo sponsor di manica: sarà Amazon per due stagioni

Il Napoli ha annunciato sul sito ufficiale il nuovo sponsor di manica per la stagione 21/22 e 22/23, si tratta di Amazon.

Queste le parole di Aurelio De Laurentiis: "E’ un grande piacere per noi annunciare una partnership così prestigiosa con un marchio di eccellenza e di statura mondiale. Con Amazon abbiamo lavorato in piena sintonia sin dal primo giorno, costruendo un rapporto solido e un sodalizio imprenditoriale che può estendersi in maniera proficua e felice nel tempo mirando a obiettivi comuni”.

Amazon nuovo sponsor di manica del club



Serena Salvione, Chief International Development Officer del Napoli, ha parlato così: “Questa nuova partnership è l’ennesimo passo verso una maggiore internazionalizzazione del brand e la conferma del nostro approccio globale e del nostro posizionamento tra i primi 20 club di calcio al mondo. Un percorso iniziato anni fa che ha portato il Club a legarsi a marchi sempre più internazionali e operativi su un’arena globale. L’accordo è la conferma del solido rapporto tra Amazon e la SSC Napoli: uniti dall’obiettivo di offrire quello che i tifosi più desiderano, mirando alla loro soddisfazione. Un ulteriore passo questo, per avvicinarsi e sancire legami sempre più stretti con i nostri tifosi azzurri nel mondo”