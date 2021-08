Napoli, nuovo nome per il centrocampo!

Il Mattino, nella sua edizione odierna, analizza la situazione legata al centrocampista centrale del Napoli.

Spalletti aveva solo due richieste, il centrocampista per il dopo-Bakayoko, e il terzino sinitro al posto di Mario Rui.

Sul secondo ormai sembra più probabile che non arriverà nessuno, mentre sul primo i nomi in lizza sono molti, e tutto dipenderà dalla forza economica del Napoli negli ultimi giorni di mercato, ossia se ci saranno cessioni di valore o meno.

In questo momento la società di Aurelio De Laurentiis non ha soldi da investire, per questo il nuovo nome fatto dal Mattino è sulla lista svincolati, si tratta di Clément Grenier.

Il francese, 31 anni il prossimo gennaio, ha passato tutta la sua carriera tra Lione e Rennais, i veri calciofili lo ricorderanno per una breve parentesi alla Roma, con la quale disputò sei partite in Serie A nella stagione 16/17.

Giuntoli sta aspettando ci capire se può puntare a profili più blasonati prima di chiudere l'acquisto di Grenier, gli ultimi giorni di mercato saranno fondamentali per tutte le società, ma per il Napoli in particolare.