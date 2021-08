Manolas-Napoli, separazione che farebbe bene ad entrambe le parti

Come riportato da Il Mattino nella sua edizione odierna, Manolas continua ad insistere per tornare in patria, tra le file dell'Olympiakos.

Il club ha il pieno si del giocatore, che ha accettato di ridursi l'ingaggio, resta da trovare l'intesa con Aurelio De Laurentiis.

Il presidente non ha la minima intenzione di svendere Manolas, e continua a chiedere almeno 15 milioni di euro, senza prestiti o contropartite.

Ma quanto risparmierebbe il Napoli vendendo Manolas? il greco pesa, non poco, ben otto milioni di euro sul monte ingaggi.