Insigne-Inter, discorso tutt'altro che rimandato

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, è tutt'altro che rimandato il discorso tra l'Inter e Insigne.

Marotta sta aspettando gli ultimi giorni di mercato per affondare il colpo. La priorità in casa Inter è uno tra Thuram e Correa, entrambi potrebbero essere presi per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

La richiesta di Aurelio De Laurentiis continua ad essere 25/30 milioni. Il fondo stanziato per il mercato, derivante dalla cessione di Lukaku, è pari a 30 mln, Marotta cercherà di spenderne il minimo possibile per acquistare una delle due punte richieste da Inzaghi, per poi utilizzare il resto per provare a strappare Insigne al Napoli.

L'Inter c'è e non molla il 10 della nazionale, non punta solo a prenderlo a zero, ma lo vuole da subito.