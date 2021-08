Terzino sinistro, Giuntoli monitora diversi profili

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione terzino sinistro in Casa Napoli.

Svanito Emerson Palmieri, praticamente sfumato Pervis Estupinan, i nomi ancora seguiti da Giuntoli restano comunque diversi.

Nel momento in cui il Napoli dovesse scegliere tra investire a centrocampo o in difesa, Spalletti ha già comunicato di volere il centrocampista, per questo motivo Mario Rui potrebbe essere il leader indiscusso della corsia sinistra per un'altra stagione.

Giuntoli sta cercando di ottenere il terzino in prestito, e i nomi rimasti in gioco sono tre.

Reinildo Mandava del Lille, Mathias Olivera del Getafe e un ritorno di fiamma, il giovane ucraino della Dinamo Kiev, Vitalij Mykolenko.