Venerato: "Sono cambiate le priorità del mercato del Napoli"

"Per il terzino, al momento, non ci sono trattative in corso perché non è una priorità. Certo, negli ultimi giorni può capitare che il Napoli colga l'occasione per un terzino in prestito gratuito, anche se ora le piste Mandala e Oliveira sono impossibili. I club non vogliono cedere i propri calciatori in prestito. Stesse problematiche a centrocampo, i giocatori che piacciono a Spalletti, come Youssouf, appartengono a club che vogliono venderli con diritto che diventa obbligo se il Napoli va in Champions.

Con la cessione di un big il Napoli acquisterà un centrocampista

"Non possiamo dire che Youssouf è il preferito del Napoli, perché se gli azzurri cedessero un giocatore importante prenderebbero uno tra Berge, Zakaria o Thorsby che sono i preferiti. Posso garantire che il Napoli non ha mai seguito Bakayoko in questa sessione di mercato, Marco Branca ha definito il prestito oneroso col Milan, e il giocatore si abbassa lo stipendio pur di andare a Milano.

Possibile acquisto a fine mercato

"Non è escluso che negli ultimi giorni di mercato qualche club vuole cedere in prestito un proprio centrocampista. Se poi se ne vanno Ounas e Manolas con i soldi guadagnati prendi un buon mediano e fai un prestito oneroso per qualche terzino. Se il Napoli deve scegliere, preferisce attualmente acquistare un centrocampista e non il terzino. Se invece andasse via Manolas sarebbe gradito lo svincolato Mustafi con cui bisogna trattare solo l'ingaggio, anche se Spalletti preferisce Rugani, che però la Juventus non vuole vendere, preferendo lasciar partire Dragusin".