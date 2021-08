Top undici dei più "preziosi" in Serie A: c'è un solo azzurro

Transfermarkt, noto portale riguardante il calciomercato e più in generale il rendimento di calciatori ed allenatori, ha stilato la consueta classifica dei calciatori con il valore di mercato più alto.

Nella top 11 della Serie A c'è, come l'anno scorso, solo un azzurro: si tratta di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha preso il posto di Koulibaly per quanto riguarda gli azzurri in questa formazione.

Di seguito la formazione completa dei giocatori di Serie A con il valore di mercato più alto:

Ecco la nuova top11 per valore di mercato della #SerieA 2021/22. Vi piace? 🤔 pic.twitter.com/RppZYIWogy — Transfermarkt.it (@TMit_news) August 20, 2021