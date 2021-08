Report allenamento Napoli: "Lavoro personalizzato per Ghoulam e Mertens, terapie e palestra per Demme"

Il Napoli ha pubblicato il report ufficiale dell'allenamento pomeridiano di oggi in vista dell'esordio in Serie A di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra contro il Venezia. Di seguito la nota ufficiale del club:

"Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato: Napoli-Venezia del 22 agosto allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45

Dopo una prima fase di attivazione e torelli la squadra ha svolto esercitazione tattica e situazionali su calci piazzati. A chiusura di sessione partita a campo ridotto.

Ghoulam e Mertens ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Machach ha svolto lavoro in palestra.

Demme terapie e lavoro in palestra".