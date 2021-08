Caccia al terzino sinistro, i profili seguiti da Giuntoli

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha riassunto la situazione terzino sinistro del Napoli.

Insieme al centrocampista centrale, sono i due ruoli in cui Spalletti chiede rinforzi.

Il preferito, Emerson Palmieri, è diventato ufficialmente, nella serata di ieri, un nuovo giocatore del Lione.

Ecco, allora, che Giuntoli deve utilizzare la lista dei sostituti, sono due i nomi sul piatto, ancora osservati dal ds del Napoli.

Il primo è Reinildo Mandava, la trattativa è ben avviata per il 27enne del Lille, bisogna convincere i francesi a cederlo in prestito. Il secondo è Pervis Estupinan, più complicata la pista che porta al 23enne del Villareal, essendo molto alta la richiesta che ne fa il club spagnolo, ed avendo molte pretendenti, soprattutto in Premier League.