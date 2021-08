Maksimovic, su di lui anche una big di Serie A

Nel caso in cui l'affare fra Napoli e Olympiacos per la cessione di Kostas Manolas si concretizzasse, gli azzurri potrebbero puntare all'acquisto di un vecchio pallino, Daniele Rugani, lavorando sull'abbassamento di un ingaggio molto alto: guadagna infatti più tre milioni annui. Inoltre la Juventus non si libererebbe facilmente di un suo giocatore, soprattutto a fine mercato.

Maksimovic, una suggestione bianconera

Se Daniele Rugani lasciasse l'ovile, la Juventus potrebbe puntare su Nikola Maksimovic, appena svincolatosi dal Napoli. Il suo agente, Fali Ramadani, lo ha già proposto a zero non solo al club bianconero, ma anche al Genoa, che sta insistendo per averlo.