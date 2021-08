Insigne, tra rinnovo e big europee, cosa succederà?

Nella sua edizione odierna, Il Corriere dello Sport ha scritto sul capitano del Napoli, per raccontare gli ultimi aggiornamenti.

Il pressing dell'Inter è realtà, non fantasia, e lo stesso Insigne se ne sta rendendo conto. Non è incedibile, anzi, l'offerta l'Inter l'ha presentata, qualche milione più Sanchez, era semplicemente troppo poco per accontentare De Laurentiis.

Oltre agli occhi fissi di Marotta, ci sono anche Atletico Madrid e Tottenham sul giocatore.

A gennaio, nel caso in cui non partisse in questi ultimi giorni di mercato, ci sarà la fila per ricoprire d'oro Lorenzo e convincerlo a cambiare casacca.