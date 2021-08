ESCLUSIVA - Senesi, il Napoli ci pensa solo in un caso

Marcos Senesi è un profilo che al Napoli interessa particolarmente. Il difensore centrale argentino piace molto agli azzurri ma la valutazione del suo cartellino, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, risulta un ostacolo per De Laurentiis. Ma non solo: Senesi è una pedina fondamentale al Feyenoord e il calciatore cambierebbe squadra soltanto per giocare in un club più ambizioso e, soprattutto, per fare il titolare.

SENESI NAPOLI, SOLO UNA STRADA PERCORRIBILE

Il Napoli, in questo momento, non gli assicurerebbe un posto da titolare nella difesa azzurra e per questo motivo non potrebbe fare un investimento che si avvicina alle cifre richieste dal club olandese.

Secondo quanto raccolto da Giuseppe Annarumma, se però dovesse partire Kostas Manolas, al quale piacerebbe tornare in Grecia, al suo Olympiacos, il Napoli potrebbe fare sul serio per il centrale argentino classe '97. Solo e soltanto nel caso in cui dovesse partire un difensore, gli azzurri punterebbero Marcos Senesi, sia per una questione di titolarità che per un discorso economico.

SENESI, LE CARATTERISTICHE

Marcos Senesi, 24enne argentino, può giocare sia a destra che a sinistra della zona centrale difensiva. Sinistro, è dotato di una buona tecnica e un senso della posizione sviluppato. Inoltre, il giocatore del Feyenoord ha anche buone capacità realizzative, considerando le 4 reti segnate con la maglia del club olandese nelle ultime due stagioni.