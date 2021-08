Dazn, Iori: "Il Napoli con Spalletti può anche vincere l'Europa League"

Alessandro Iori, telecronista e giornalista sportivo di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della squadra azzurra:

"Questo Napoli mi sembra una squadra attrezzata che con l'arrivo di Spalletti può mettere a fuoco l'obiettivo Champions che gli è sfuggito la scorsa stagione. Il campionato che inizierà non ha una favorita, e l'auspicio è che si possa raggiungere anche alla punta della classifica. Una coppa come l'Europa League può dare prestigio, speriamo di riportarla in Italia."