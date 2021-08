Calciomercato, si avvicina un centrocampista

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli muove passi in avanti per Zaydou Youssouf.

Giuntoli ha trovato l'accordo economico con il giovane centrocampista francese, resta da convincere il Saint Etienne ad accettare il prestito oneroso senza obbligo di riscatto.

Yossouf è un giocatore estremamente duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale, che mediano in un centrocampo a tre, in emergenza può spostarsi sulla destra, per giocare come mezz'ala o anche nel tridente offensivo.

L'operazione resta comunque legata a quella con Camara, non arriveranno entrambi.