UFFICIALE - Jorginho tra i tre finalisti per il miglior giocatore dell'anno UEFA

Era nell'aria la notizia, ma adesso è ufficiale: Jorginho è tra i tre finalisti per la vittoria dell'UEFA Player of the Year.

L'ex centrocampista del Napoli ha vinto la Champions League e la Supercoppa Europea con il Chelsea, oltre che l'Europeo con l'Italia. Tre trionfi fantastici da assoluto protagonista che gli sono valsi la finale per il premio UEFA di miglior giocatore dell'anno.

In sua compagnia, come evidenziato dalla nota ufficiale sul sito dell'UEFA, ci sono il suo compagno al Chelsea N'Golo Kanté e il belga Kevin De Bruyne.