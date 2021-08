Situazione Ounas, ecco le squadre interessate all'algerino

Come riportato dal Corriere dello Sport, in queste ore Giuntoli sta lavorando sul fronte cessioni, da Manolas ad Ounas.

Il funambolo algerino, autore di sei mesi ottimi a Crotone, ha tanti occhi su di se.

In Italia, dopo l'interesse di club di Serie B, mai tenuti in considerazione dal giocatore, ora vuole provarci il Torino.

Gli altri due club fortemente interessati provengono dalla Turchia, Fenerbahce e Galatasaray.

La richiesta resta di 20 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2022.

Giuntoli sarebbe già al lavoro per prolungare il contratto di Ounas in caso di permanenza in azzurro per questa stagione.