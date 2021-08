Il mercato del Napoli potrebbe già essere concluso

Clamorosa notizia lanciata dalla Gazzetta dello Sport, il mercato del Napoli potrebbe essere già chiuso.

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di attingere nemmeno un euro dalle sue riserve, e considerando l'assenza di partenze importanti, ma solo prestiti di poco valore, non ci sarebbero fondi per investire sul centrocampista centrale e sul terzino sinistro.

Giuntoli dovrà riuscire ad ottenere giocatori in prestito oppure a scovare qualche altro parametro zero, come Juan Jesus, utile al progetto Napoli.

L'altro opzione consiste nel vendere Manolas o Ounas, entrambi per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, per poi poter investire in ruoli differenti.