Di Lorenzo: "Vogliamo fare una grande stagione. Spalletti è un allenatore esperto, lo stiamo seguendo al 100%"

Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal".

"L'Europeo è stato un percorso indimenticabile, una cosa che resterà per sempre dentro di me. Quando vinci queste competizioni importanti, la convinzione cresce e io, Meret e Insigne avremmo tanto entusiasmo da trasferire ai nostri compagni.

Tutti i napoletani mettevano la canzone "Ma quale dieta" durante il ritiro della Nazionale e l'abbiamo imparata tutti. Avevamo qualità tecniche importanti, ma il gruppo è stata la nostra forza, tutti davano il 100% sempre.

Mister Mancini è sempre stato convinto del valore della squadra e ce lo ha trasmesso. Siamo un bel gruppo, una squadra molto forte e questo è stato anche merito di Mancini.

La mia carriera può essere presa come esempio. Bisogna sempre credere in sé stessi, con l'aiuto della famiglia e amici si possono superare anche i momenti più difficili. Dopo tanti sacrifici, adesso mi sto godendo questo momento.

Con Spalletti si lavora molto bene, il primo impatto è stato positivo. È un allenatore esperto, si vede che ha avuto squadre importanti sotto la sua guida. Noi lo stiamo seguendo al 100%, vogliamo fare una grande stagione, c'è tutto per far bene.

Lo scorso anno è stato difficile senza tifosi, sembra un altro sport. Siamo contenti del ritorno del pubblico, sappiamo quanto è importante il tifo qui a Napoli, ci daranno molta carica.

Il Venezia torna in A dopo tanti anni e ha voglia di iniziare bene, queste partite nascondono tante insidie. Ma anche noi abbiamo tanta voglia di fare bene e dobbiamo migliorare il risultato dell'anno scorso.

La squadra è forte, ma dovremmo dimostrarlo sul campo di meritarci la qualificazione alla prossima Champions League.

Le nuove maglie sono molto belle, eravamo anche noi molto impazienti di vederle. Non vediamo l'ora di indossarla domenica per la prima volta. Lo shooting fotografico è stato fatto in ritiro a Castel di Sangro, ci siamo divertiti molto nel backstage.

Juan Jesus è un giocatore importante che ha giocato in grandi squadre, darà il suo apporto. Lo abbiamo accolto subito bene, è un bravo ragazzo.

Il nostro obiettivo è quello di vincere qualcosa, vogliamo partire subito con una vittoria e fare una bella stagione".