UFFICIALE - C'è la notizia dalla radio ufficiale sulle nuove maglie disegnate da Armani!

Come riportato in diretta da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, sono arrivate le nuove maglie del Napoli. Le magliette azzurre di questa stagione, come è noto, sono auto-prodotte dal club di De Laurentiis e disegnate da Emporio Armani.

La notizia ufficiale evidenziata dalla radio ufficiale è quindi la conferma del fatto che le nuove magliette sono pronte e saranno utilizzate per il debutto in Serie A contro il Venezia.