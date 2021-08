Attesa nelle prossime ore l'ufficialità di Juan Jesus: potrebbe bruciare le tappe

Soltanto l'ufficialità separa Juan Jesus dal diventare un giocatore del Napoli. Il difensore, ingaggiato al di là della possibile partenza di Manolas, è stato convinto da Luciano Spalletti nella giornata di Ferragosto (stando a quanto riportato da Il Mattino).

Il brasiliano ha già svolto le visite mediche e, nella giornata di ieri, ha anche fatto visita ai nuovi compagni a Castel Volturno.

Non ha svolto la seduta di allenamento, ma c'è la sensazione che possa già essere convocato per la prima di campionato contro il Venezia. La sua duttilità - è impiegabile sia come difensore centrale che come terzino sinistro - farà certamente al caso del nuovo Napoli spallettiano.