Napoli-Olympiakos, asse caldissimo: può inserirsi un giocatore nella trattativa che coinvolge Manolas

Non è più un mistero che Kōstas Manōlas veda ormai un'unica squadra nel suo futuro e quella, purtroppo, non è il Napoli. L'Olympiakos può contare sulla (fortissima) volontà del giocatore di tornare in patria, tant'è che il difensore viene già raffigurato con la maglia biancorossa su una Instagram story del vicepresidente Karapapas.

Mino Raiola, agente del difensore greco, potrebbe avere un ruolo chiave in questa trattativa. Nell'edizione odierna di Tuttosport, infatti, si parla di un possibile scambio con Mady Camara, centrocampista guineano classe 1997 dell'Olympiakos. De Laurentiis vorrebbe uno scambio alla pari, eventualmente con un piccolo conguaglio in favore dei greci (si parla di tre milioni circa, pagabili in un paio d'anni).

La cessione di Manolas consentirebbe al Napoli di liberarsi del pesante ingaggio del difensore, che guadagna 4,2 milioni netti l'anno ma che ha dato la sua disponibilità a ridurselo pur di tornare in patria.

Secondo Il Mattino, quindi, l'eventuale sostituto potrebbe essere Rugani della Juventus. L'ingaggio non è così abbordabile (guadagna tre milioni), ma con la formula del prestito l'operazione sarebbe decisamente più fattibile.