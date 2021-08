Niente Napoli per Emerson Palmieri: nelle prossime ore firmerà col nuovo club

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com non ci sarebbe nulla più da fare per Emerson Palmieri. Il terzino fresco campione d'Europa con l'Italia di Mancini ha trovato l'accordo con il Lione.

Niente Napoli dunque per l'italo-brasiliano, che andrà in Ligue 1 dopo l'esperienza in Premier League con il Chelsea. Affare definito, ufficialità nelle prossime ore.