Manolas vuole tornare in Grecia, ma il Napoli fissa il prezzo: ha parlato con Raiola

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la situazione legata a Kostas Manolas ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"L'Olympiakos ha manifestato al Napoli il proprio interesse per Kostas Manolas e ci sono stati già dei contatti tra i due club. Il Napoli però ha fatto presente a Raiola che, anche considerando una piccola minusvalenza, il giocatore non sarà ceduto per meno di 15 milioni di euro".

"Dal canto suo, Manolas è disposto a ridursi notevolmente l'ingaggio, firmando un contratto da due milioni di euro a stagione fino al 2026, ma al momento il club greco non è arrivato a questa cifra"