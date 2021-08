Bakayoko verso il ritorno in Serie A, ma non al Napoli

Come riportato da Gianluca Di Marzio all'interno della trasmissione Calciomercato: l'Originale, Tiemoué Bakayoko è molto vicino ad un ritorno in questa sessione di mercato.

Non tornerà al Napoli, come invece sembrava nel corso delle passate settimane, bensì al Milan di Stefano Pioli. Un suo arrivo in rossonero in ogni caso non escluderebbe l'arrivo di Adli dal Bordeaux in rossonero.