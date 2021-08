Report allenamento Napoli: "Infiammazione al ginocchio destro per Insigne"

Il Napoli oggi ha ripreso gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, dopo la breve pausa in seguito al termine del ritiro di Castel di Sangro. Di seguito il report dell'allenamento odierno degli uomini di Spalletti:

"Gli azzurri preparano il debutto in campionato: Napoli-Venezia del 22 agosto allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45

"Dopo una prima fase di attivazione sul campo 2 la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Contini ha svolto terapie. Insigne ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggera infiammazione al ginocchio destro. Zielinski e Lozano hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Mertens e Ghoulam hanno svolto lavoro personalizzato in campo".

Non sembrerebbe essere un problema particolarmente grave quello patito dal capitano azzurro, ma il rischio che non sia al meglio per il debutto contro il Venezia e che possa partire dalla panchina o addirittura saltare l'esordio in Serie A del Napoli di Spalletti non sono ipotesi da escludere a priori.