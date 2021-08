STADIO MARADONA - Con l'inizio della stagione 2021/2022 i tifosi potranno finalmente tornare allo stadio. Il Governo ha dato l'ok per la riapertura parziale degli stadi e ora i tifosi delle squadre italiane non vedono l'ora di poter fare nuovamente il tifo dagli spalti dello stadio della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda i tifosi del Napoli, la fortuna ha girato dalla loro parte: gli azzurri giocheranno in casa la prima gara di Serie A. In questo modo, non si dovrà aspettare altro tempo: il ritorno dei tifosi al "Maradona" è sempre più vicino.

Napoli-Venezia, capienza Stadio Maradona

Napoli-Venezia, in programma domenica 22 agosto alle ore 20:45, sarà l’occasione per rivedere il pubblico allo stadio: anche il “Diego Armando Maradona” è pronto ad accogliere nuovamente i tifosi. Sarà la prima volta che i supporter partenopei potranno dire “Ci vediamo al Maradona”: infatti, nessuna partita è stata aperta al pubblico in seguito all’intitolazione a Diego dello scorso 5 dicembre. Ma chi potrà accedere allo stadio e quante persone potranno assistere al match all’interno dell’impianto?

Nelle scorse settimane, il Governo e il Comitato Tecnico Scientifico hanno consentito la riapertura degli stadi al 50% con la disposizione dei posti a scacchiera e con l’obbligo del green pass. Quindi, per poter entrare allo stadio bisogna:

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia la Certificazione Verde viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);

(in Italia la Certificazione Verde viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale); essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore ;

; essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Inoltre, gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento e rispettare il posto assegnato. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea e tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dello stadio.

Il “Maradona” è uno degli stadi italiani che potrà accogliere più spettatori. Vista la capienza di 55 mila posti a disposizione, questa stagione potranno essere venduti circa 25 mila biglietti a partita, come confermato anche da Amedeo Bardelli, responsabile dell’Area Sport di TicketOne. Solamente l’Olimpico di Roma e San Siro avranno più posti a disposizione (rispettivamente 34 mila e 39 mila).

Biglietti Napoli-Venezia

La società intanto ha già provveduto a mettere in vendita i biglietti di Napoli-Venezia. I tagliandi, disponibili da venerdì 13 agosto alle ore 12, stanno andando a ruba e alcuni settori sono quasi sold-out. Questi i prezzi dei vari settori:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 35,00

Curve € 14,00

Regolamento d’uso Stadio Diego Armando Maradona, come si tornerà a tifare

I tifosi non vedono l’ora di tornare a tifare sulle gradinate del "Maradona" e saranno pronti a farsi sentire. Eppure, c’è chi si chiede se la presenza degli ultras in curva ci sarà o si tornerà al periodo di allontanamento della stagione 2019/2020. Nel 2019, la SSC Napoli iniziò ad attuare il famoso Regolamento d’uso e insieme alla Questura di Napoli diede del filo da torcere ai vari gruppi organizzati del tifo partenopeo. A partire dalle multe a chi non rispetta il posto assegnato sul biglietto, passando alle sanzioni per i lancia-cori sulle balaustre, fino ad arrivare al divieto di introduzione di megafoni, tamburi e alcuni striscioni, la libertà di tifare è stata chiaramente limitata.

Attualmente nessun gruppo ultras ha rilasciato alcun comunicato in cui conferma la propria presenza o assenza sulle curve del "Maradona". È difficile pensare che gli Ultras decideranno di mancare a un evento così importante: il loro supporto sarà fondamentale per rivivere a pieno quelle emozioni che solo il calcio pre-Covid sapeva regalare.

Il Regolamento d’uso sarà in vigore anche quest’anno e non ha subito grandi variazioni rispetto a due stagioni fa. Il calo di presenze allo stadio in occasione delle gare in casa del Napoli di due anni fa fu uno dei momenti più tristi dell’era De Laurentiis. Lo sciopero delle curve e i pochi tifosi ad assistere le partite rendevano il clima surreale e i giocatori in campo non ricevevano la spinta giusta per affrontare la partita. Questa situazione fu anche una conseguenza del Regolamento d’uso e tutti i tifosi azzurri sperano di non dovere vivere nuovamente quel periodo. Ma il Regolamento d’uso c’è e le regole dovranno essere rispettate.

Non si potrà assistere al match in un posto diverso rispetto a quello assegnato sul ticket , anche se il posto in cui si vuole sedere dovesse essere libero.

, anche se il posto in cui si vuole sedere dovesse essere libero. È vietato sostare sui gradoni , in prossimità delle vie di accesso, vicino le entrate e le uscite e, soprattutto, non ci si può arrampicare sulle balaustre.

, in prossimità delle vie di accesso, vicino le entrate e le uscite e, soprattutto, non ci si può arrampicare sulle balaustre. Non potranno essere introdotte bottiglie o lattine all'interno dello stadio: ogni bevanda deve essere versata in bicchieri di carta o plastica.

all'interno dello stadio: ogni bevanda deve essere versata in bicchieri di carta o plastica. Ci sono divieti anche sul vestiario personale: infatti, è vietato indossare pettorine o indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi.

e degli altri addetti ai servizi. È vietato introdurre o esporre cartelli, stendardi, sciarpe, megafoni, tamburi, documenti, volantini, disegni, maschere per il travisamento, materiale stampato e qualsiasi tipo di striscione (anche se non presenta alcuna scritta e che ostacola la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza), se diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal G.O.S. su richiesta del Club, al quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l’apposita prescritta documentazione.

I tifosi riusciranno a rispettare tutte le regole? La società sarà meno intransigente e chiuderà un occhio? Questo lo si potrà scoprire solo con il tempo, ma i tifosi del Napoli non vedono l’ora di tornare allo stadio per tornare a tifare dal vivo.

Per tutto ciò che c'è da sapere sul Regolamento d'uso dello Stadio Diego Armando Maradona, clicca qui.