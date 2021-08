Venerato: "Il Napoli parte da 15 milioni per Manolas, se parte il greco arriverà subito un centrale!"

Ciro Venerato, noto esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione calciomercato in casa Napoli. Ecco tutte le sue dichiarazioni:

"Ci sono possibilità concrete che Manolas possa andare all'Olympiacos, il greco tornerebbe nella sua patria ma allo stesso tempo non vuole perdere a livello economico. Il Napoli parte da una base d'asta di 15 milioni trattabili, se c'è volontà di vendere e di acquistare ci sono molte probabilità che si possa chiudere la trattativa".

"Se il Napoli potesse scegliere tra Senesi e Rugani ti assicuro che i partenopei prenderebbero il secondo. Rugani ha le caratteristiche adatte al gioco di Spalletti, in coppia con Koulibaly potrebbe rendere le aspettative dato che il tecnico azzurro avrebbe un libero e uno stopper".

"Insigne? Al momento è tutto calmo. L'Inter in questo momento ha due priorità che sono Zapata e Correa. Il primo non parte se l'Atalanta non trova il sostituto, il secondo invece dipende principalmente da Lotito, il presidente biancoceleste deve scegliere se abbassare le pretese e rendere l'operazione fattibile. Se dovessero saltare entrambe le opzioni, Marotta chiamerà subito De Laurentiis per intavolare la trattativa per il capitano del Napoli".